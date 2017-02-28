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Скривенс и Матерухин оштрафованы за победный матч с "Локомотивом"

01.03.2017 17:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Два игрока хоккейного клуба "Динамо-Минск" оштрафованы за игру с ярославским "Локомотивом", прошедшую 27 февраля в Минске, говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Скривенс и Матерухин оштрафованы за победный матч с "Локомотивом"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Встреча, прошедшая в Минске в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу "Динамо". Столичные хоккеисты в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ довели счет с "Локомотивом" в серии игр до 3:1.

"На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря ХК "Динамо" Бена Скривенса (№30) наказание", – говорится в сообщении.

Скривенс за удар концом клюшки наказан дисциплинарным и денежным штрафами.

Кроме того, меры воздействия были применены к нападающему "Динамо" Александру Матерухину – за атаку игрока, не владеющего шайбой, он дисквалифицирован на один матч и оштрафован.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий ХК "Динамо-Минск" решением Спортивно-дисциплинарного комитета лиги дисквалифицирован на один матч.

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