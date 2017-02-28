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Скривенс и Матерухин оштрафованы за победный матч с "Локомотивом"
01.03.2017 17:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Два игрока хоккейного клуба "Динамо-Минск" оштрафованы за игру с ярославским "Локомотивом", прошедшую 27 февраля в Минске, говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча, прошедшая в Минске в понедельник,
"На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря ХК "Динамо" Бена Скривенса (№30) наказание", – говорится в сообщении.
Скривенс за удар концом клюшки наказан дисциплинарным и денежным штрафами.
Кроме того, меры воздействия были применены к нападающему "Динамо" Александру Матерухину – за атаку игрока, не владеющего шайбой, он дисквалифицирован на один матч и оштрафован.
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Нападающий ХК "Динамо-Минск" решением Спортивно-дисциплинарного комитета лиги дисквалифицирован на один матч.
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