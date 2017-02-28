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БАТЭ проведет переговоры с «Лахти» по трансферу Туоминена

01.03.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, финский нападающий Ессе Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ.

Как передает пресс-служба борисовчан, форвард отправился в Финляндия. Между БАТЭ и «Лахти» сейчас ведутся переговоры о трансфере 21-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Туоминен в 27 матчах чемпионата Финляндии забил 10 мячей.

 
 
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Как сообщалось ранее, финский нападающий Ессе Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ.

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