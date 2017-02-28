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БАТЭ проведет переговоры с «Лахти» по трансферу Туоминена
01.03.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, финский нападающий Ессе Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ.
Как передает пресс-служба борисовчан, форвард отправился в Финляндия. Между БАТЭ и «Лахти» сейчас ведутся переговоры о трансфере 21-летнего нападающего.
В прошлом сезоне Туоминен в 27 матчах чемпионата Финляндии забил 10 мячей.
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Как сообщалось ранее, финский нападающий Ессе Туоминен прибыл на просмотр в БАТЭ.
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