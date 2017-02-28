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«Локомотив» – «Динамо» Минск. Граборенко и Комаров сыграют в матче
01.03.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на матч Кубка Гагарина.
«Локомотив»: Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) – Накладал, Тальбо (А) – Контиола – Козун; Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков; Рафиков – Пашнин (А) , Мосалев – Апальков – Кадейкин; Лугин – Локтионов – Аверин; Коледов; Галимов.
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Костицын (А); Хенкель – Шинкевич, Гаврус – Ковыршин – Павлович (К) ; Готовец – Лисовец, Комаров – Кулаков – Степанов; Дрозд – Стась – Карабань; Граборенко.
Матч начнется в 19.00.
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Стали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на матч Кубка Гагарина.
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