Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о количестве команд в первой лиге.

– Все идет к тому, что в первой лиге будет 15 команд. Насколько это нормально и будет ли АБФФ принимать меры, чтобы вернуться к четному числу участников?

– У нас уже случались преценденты с нечетным числом команд, причем, к сожалению, во всех трех дивизионов. Есть такое распространенное мнение, что лиги должна формировать федерация. Это в корне неверная постановка вопроса, хотя волею жизни случилось так, что Сергей Румас львиную долю своего «футбольного» времени занимается помощью участникам чемпионата. Исходя из этого мы приложим все силы, чтобы не просто четное число команд было во всех лигах, а именно то количество, которое предусмотрено регламентом. 16 высшей лиге и 16 в первой.

По второй лиге у нас ситуация всегда неопределенная, потому что мы каждый раз предлагаем формат, чтобы сократить расходы команд и по возможности проводить турнир с использованием зонального принципа. Поэтому не могу пока сказать, сколько команд примет участие во второй лиге. Если помните, мы значительно снизили для них заявочный взнос. Рассчитывали на количество команд, которое позволило бы проводить турнир минимум в двух зонах, чтобы сократить расходы команд.

Что касается ситуации с первой лигой, то искусственно мы влиять на нее не будем. Это значит, что если лицензирование пройдет 15 команд, то мы не будем выбрасывать одного участника, чтобы сделать четное число. Но в большей степени это зависит от отношения к командам учредителей и местных властей, без поддержки которой ни один клуб существовать не может. Но если участники первой лиги не пройдут лицензирование, мы не будем нарушать регламент, чтобы не попасть на санкции УЕФА, – сказал Сафарьян.