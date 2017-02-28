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Джорджич перешел в БГК
01.03.2017 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК подписал контракт с 26-летним левым полусредним национальной сборной Сербии Петаром Джорджичем.
Трудовое соглашение вступит в силу с июля 2017 года и рассчитано на два сезона.
Прежде карьера 26-летнего Петара проходила исключительно в Германии, где долго выступал его отец Зоран. Помимо «Фленсбурга», в портфолио Джорджича-младшего «Вецлар» и «Гамбург». В последние годы полусредний часто травмировался, однако сейчас проблем со здоровьем не испытывает.
Петар имеет опыт выступлений за сборную Сербии и даже противостоял белорусам в ноябрьском матче евроотбора в Нише. Интересно, что еще пару лет назад активно обсуждалась идея его привлечения в ряды «бундесманншафт». По всей видимости, Джорджич рассматривается как возможная замена Павлу Атьману, который летом проследует по обратному маршруту — в немецкий «Ганновер».
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БГК подписал контракт с 26-летним левым полусредним национальной сборной Сербии Петаром Джорджичем.
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