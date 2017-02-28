АБФФ объявила о назначении главного тренера «Торпедо-БелАЗ» Игоря Криушенко на пост главного тренера сборной Беларуси.

Специалист будет работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности.

Документально отношения будут оформлены в ближайшие дни», – говорится в сообщении АБФФ.

Ранее главным тренером сборной Беларуси являлся Александр Хацкевич, который покинул свой пост в конце прошлого года.

Среди кандидатов на пост тренера сборной Беларуси фигурировали фамилии Леонида Кучука, Николая Писарева, Александра Бородюка, Виктора Скрипника и Валерия Карпина.