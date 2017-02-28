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Михаил Хлус: «Со мной никто не обсуждал совмещение постов Криушенко»

01.03.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус поделился мнением о сегодняшнем назначении главного тренера автозаводцев Игоря Криушенко и.о наставника сборной Беларуси.

«О том, что Игоря Николаевича назначили в сборную Беларуси не знаю. От вас впервые слышу. До 9 марта я в отпуске за прошлый год. Выйду и будем все обсуждать. Со мной его совмещение постов не обсуждалось. Никто из федерация со мной об этом не разговаривал. Но думаю, Криушенко согласовал вопрос с вышестоящим руководством клуба. Мы с ним разговаривали, но это личное», – сказал Хлус, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

Криушенко назначен и.о главного тренера сборной Беларуси

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Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус поделился мнением о сегодняшнем назначении главного тренера автозаводцев Игоря Криушенко и.о наставника сборной Беларуси.

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