Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус поделился мнением о сегодняшнем назначении главного тренера автозаводцев Игоря Криушенко и.о наставника сборной Беларуси.

«О том, что Игоря Николаевича назначили в сборную Беларуси не знаю. От вас впервые слышу. До 9 марта я в отпуске за прошлый год. Выйду и будем все обсуждать. Со мной его совмещение постов не обсуждалось. Никто из федерация со мной об этом не разговаривал. Но думаю, Криушенко согласовал вопрос с вышестоящим руководством клуба. Мы с ним разговаривали, но это личное», – сказал Хлус, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

Криушенко назначен и.о главного тренера сборной Беларуси



«Прессбол»: «В кулуарах все больше разговоров о том, что Криушенко до конца года станет рулить сборной без отрыва от «Торпедо-БелАЗ»