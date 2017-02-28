Рулевой «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал свое назначение и.о главного тренера сборной Беларуси.

– Естественно, руководить сборной это всегда приятно и почетно и в то же время достаточно ответственно. Понимаю, что добавится огромный кусок работы. Но в то же время – это вызов. Всегда хочется на вызов ответить достойно.

– Насколько проблемным видите совмещение постов в клубе и сборной?

– Больших проблем не вижу. Важно, чтобы в этой ситуации были помощники. На данном этапе важно, чтобы один был свободен и который мог бы просматривать больше игр, мог бы разговаривать с кандидатами. А уже всю эту информацию для анализа давать мне.

– С помощниками уже определились?

– Еще нет. В ближайшее время. Наметки есть. Думаю, 2-3 дня и мы этот вопрос закроем, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.