И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко не исключил, что будет беседовать с Тимофеем Калачевым и Сергеем Корниленко по поводу их дальнейшего выступления в сборной.

– Калачев завершил карьеру в сборной. Корниленко намекал об этом же. Будете пробовать их уговорить пойти еще на один виток?

– По крайней мере с ребятами будем разговаривать :) Послушаю их видение ситуации. Ну а потом уже буду принимать решение. Ну и скажу, что разбрасываться такими мастерами не дело, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.

Калачев завершил карьеру в сборной Беларуси

Сергей Корниленко: «Возможно, это моя последняя игра за сборную. Никаких серьезных шансов уже нет – может, стоит дать дорогу молодым»