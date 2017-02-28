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Игорь Криушенко: «Калачев и Корниленко? Поговорю с ребятами. Такими мастерами разбрасываться не дело»
01.03.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко не исключил, что будет беседовать с Тимофеем Калачевым и Сергеем Корниленко по поводу их дальнейшего выступления в сборной.
– Калачев завершил карьеру в сборной. Корниленко намекал об этом же. Будете пробовать их уговорить пойти еще на один виток?
– По крайней мере с ребятами будем разговаривать :) Послушаю их видение ситуации. Ну а потом уже буду принимать решение. Ну и скажу, что разбрасываться такими мастерами не дело, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.
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Игорь Криушенко: «Калачев и Корниленко? Поговорю с ребятами. Такими мастерами разбрасываться не дело»
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко не исключил, что будет беседовать с Тимофеем Калачевым и Сергеем Корниленко по поводу их дальнейшего...
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