﻿ Игорь Криушенко: «Калачев и Корниленко? Поговорю с ребятами. Такими мастерами разбрасываться не дело». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игорь Криушенко: «Калачев и Корниленко? Поговорю с ребятами. Такими мастерами разбрасываться не дело»

01.03.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко не исключил, что будет беседовать с Тимофеем Калачевым и Сергеем Корниленко по поводу их дальнейшего выступления в сборной.

– Калачев завершил карьеру в сборной. Корниленко намекал об этом же. Будете пробовать их уговорить пойти еще на один виток?

– По крайней мере с ребятами будем разговаривать :) Послушаю их видение ситуации. Ну а потом уже буду принимать решение. Ну и скажу, что разбрасываться такими мастерами не дело, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.

Калачев завершил карьеру в сборной Беларуси

Сергей Корниленко: «Возможно, это моя последняя игра за сборную. Никаких серьезных шансов уже нет – может, стоит дать дорогу молодым»

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко не исключил, что будет беседовать с Тимофеем Калачевым и Сергеем Корниленко по поводу их дальнейшего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «Понимаю, что добавится огромный кусок работы. Но в то же время – это вызов и хочется на него достойно ответить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика