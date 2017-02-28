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Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Кореи
01.03.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Биатлонист Тимофей Лапшин получил корейское гражданство и может выступать на международных соревнованиях под новым флагом.
Союз биатлонистов Кореи сообщил, что переход Лапшина в новую команду был одобрен Министерством юстиции Южной Кореи в понедельник.
Сообщается, что спортсмен может принять участие в этапе Кубка мира, который стартует 2 марта в Пхенчхане
Лапшин в личных гонках трижды попадал в призеры на этапах Кубка мира (0-1-2), дважды занимал первое место в составе эстафетной сборной России.
В составе сборной Кореи выступают еще три бывших представителя российской сборной – Анна Фролина (Булыгина), Екатерина Аввакумова и Александр Стародубец, а тренирует команду Андрей Прокунин.
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Биатлонист Тимофей Лапшин получил корейское гражданство и может выступать на международных соревнованиях под новым флагом.
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