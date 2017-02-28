|
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Хихона», «Реал» – «Лас-Пальмас» и другие матчи
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет хихонский «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» в гостях сыграет с «Депортиво», а «Севилья» встретится с «Атлетиком».
Чемпионат Испании
25-й тур
- Дата проведения
-
28 февраля, 21.30, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
14 Хуанми,
1:1 –
26 Эскаланте,
2:1 –
67, пенальти Вела,
2:2 –
90 Леон.
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Хуанми, Ойарсабаль.
Эйбар –
Йоэль, Арбилья, Рамис, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Леон, Эскаланте (Энрик, 73), Ривера, Инуи (дос Сантос, 55), Пенья (Бебе, 84).
- Предупреждения:
-
Леон
(4), Сурутуса
(9), Лежен
(13), Хуанми
(15), Эскаланте
(65), Йоэль
(66), Ривера
(70), Ильярраменди
(78), Гранеро
(90).
- Удаления:
-
Лежен
(46), Хуанми
(59).
- Дата проведения
-
28 февраля, 23.30, «Месталья»
- Гол:
-
1:0 –
29 Мангаля.
Валенсия –
Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Мангаля, Гайя, Солер, Перес, Парехо, Мунир (Начо Хиль, 90), Дзадза, Баккали (Тони Лато, 80).
Леганес –
Яго Эррерин, Диас, Инсуа, Сиовас, Марин (Тито, 46), Перес, Адамес, Саму, Лопес (Эль-Жар, 55), Мачис, Буэно (Герреро, 73).
- Предупреждения:
-
Марин
(10), Парехо
(60), Перес
(64), Мангаля
(66), Адамес
(67), Дзадза
(90).
- Удаление:
-
Адамес
(80).
- Дата проведения
-
28 февраля, 23.30, «Ла Росаледа»
- Голы:
-
1:0 –
39 Форнальс,
1:1 –
48 Мартен,
1:2 –
74 Санабрия.
Малага –
Камени, Торрес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76), Кеко (Хони Родригес, 57), Форнальс, Чори Кастро (Онтиверос, 66), Шарлес.
Бетис –
Адан, Рафа Наварро (Сехудо, 80), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Мартинес, Брашанац, Пардо (Алегрия, 71), Гутьеррес (Себальос, 46), Мартен, Санабрия.
- Предупреждения:
-
Пеццелья
(36), Брашанац
(60), Бруно Гонсалес
(63), Торрес
(68), Хони Родригес
(76), Сехудо
(82), Адан
(90), Хуан Карлос
(90).
- Дата проведения
-
1 марта, 21.30, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
9 Месси,
2:0 –
11, автогол Хуан Родригес.
Барселона –
тер Стеген, Суарес, Умтити, Альба, Бускетс, Маскерано, Ракитич, Рафинья, Денис Суарес, Неймар, Месси.
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Хуан Родригес, Бабен, Элдерсон, Дуглас Перейра, Касес, Альварес, Бурги, Хави Торрес, Кастельяно, Кастро.
- Дата проведения
-
1 марта, 21.30, «Эль-Садар»
- Гол:
-
0:1 –
2 Сориано.
Осасуна –
Сиригу, Вуядинович, Гарсия, Клерк, Иманоль Гарсия, Санхурхо, Беренгер, Торрес, Чаушич, Леон, Риера.
Вильярреал –
Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Мусаккьо, Рукавина, Сориано, Тригерос, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сольдадо, Бакамбу.
- Дата проведения
-
2 марта, 22.45, «Риасор»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет хихонский «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» в гостях сыграет с «Депортиво», а «Севилья» встретится с...
-
Бедные белорусы, тунеядская "разъяснялка" и суд над пьяным гаишником - все важное за вчера
07:30, Tut.by
-
Топ-5 ошибок за рулем, которые допускают опытные водители. Разбираемся с экспертом Юрием Красновым
08:00, Tut.by
-
Сидорский прокомментировал нарушения при поставке продукции из Беларуси в Россию
09:45, Tut.by
-
"Я был оскорблен, меня трясло". Бывший студент судится с вузом "из-за предвзятого отношения"
10:57, Tut.by
-
Чудо или упущенные возможности? За что ополчились на самую расхваленную отрасль Беларуси
13:51, Tut.by
-
Кондуктор высадил 10-летнюю девочку на окраине города из-за отсутствия справки об учебе в школе
12:34, Tut.by
-
Сидорский рассказал, почему Беларусь не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
09:56, Tut.by
-
Проект указа президента: для торговли достаточно будет уведомления
09:41, Sputnik Беларусь
-
В вагоне минского метро умер человек
11:05, Tut.by
-
Как проявляют свою любовь разные знаки зодиака
02:51, Flytothesky
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
КХЛ. Петтерссон выбыл до конца сезона
10:07, Tribuna.com
-
Сергей Сафарьян: «15 команд в первой лиге? Румас львиную долю своего «футбольного» времени занимается помощью участникам чемпионата»
18:49, Tribuna.com
-
Скривенс и Матерухин оштрафованы за победный матч с "Локомотивом"
17:54, Sputnik Беларусь
-
Отцу Хабиба Нурмагомедова отказали в американский визе
12:18, Tribuna.com
-
Мария Мамошук: «В Индийской лиге спонсор купил меня в свою команду за 42 тысячи долларов»
10:59, Tribuna.com
-
Сергей Румас: «Переговоры со всеми кандидатами на пост главного тренера сборной еще не закончены»
23:34, Tribuna.com
-
Сергей Сафарьян: «Доклад Шамко вызвал возмущение: ай-яй-яй, что творит федерация! Тем, кто готовили его, надо было удосужиться почитать, что на самом деле приняла АБФФ»
13:04, Tribuna.com
-
Все новости
Комментарии