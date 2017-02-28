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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Хихона», «Реал» – «Лас-Пальмас» и другие матчи

01.03.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет хихонский «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» в гостях сыграет с «Депортиво», а «Севилья» встретится с «Атлетиком».

Чемпионат Испании

25-й тур

Реал Сосьедад – Эйбар 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
28 февраля, 21.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Хуанми, 1:1 – 26 Эскаланте, 2:1 – 67, пенальти Вела, 2:2 – 90 Леон.
Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Хуанми, Ойарсабаль.
ЭйбарЙоэль, Арбилья, Рамис, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Леон, Эскаланте (Энрик, 73), Ривера, Инуи (дос Сантос, 55), Пенья (Бебе, 84).
Предупреждения:
Леон (4), Сурутуса (9), Лежен (13), Хуанми (15), Эскаланте (65), Йоэль (66), Ривера (70), Ильярраменди (78), Гранеро (90).
Удаления:
Лежен (46), Хуанми (59).
Валенсия – Леганес 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
28 февраля, 23.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 29 Мангаля.
ВаленсияДиего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Мангаля, Гайя, Солер, Перес, Парехо, Мунир (Начо Хиль, 90), Дзадза, Баккали (Тони Лато, 80).
ЛеганесЯго Эррерин, Диас, Инсуа, Сиовас, Марин (Тито, 46), Перес, Адамес, Саму, Лопес (Эль-Жар, 55), Мачис, Буэно (Герреро, 73).
Предупреждения:
Марин (10), Парехо (60), Перес (64), Мангаля (66), Адамес (67), Дзадза (90).
Удаление:
Адамес (80).
Малага – Бетис 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
28 февраля, 23.30, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 Форнальс, 1:1 – 48 Мартен, 1:2 – 74 Санабрия.
МалагаКамени, Торрес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76), Кеко (Хони Родригес, 57), Форнальс, Чори Кастро (Онтиверос, 66), Шарлес.
БетисАдан, Рафа Наварро (Сехудо, 80), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Мартинес, Брашанац, Пардо (Алегрия, 71), Гутьеррес (Себальос, 46), Мартен, Санабрия.
Предупреждения:
Пеццелья (36), Брашанац (60), Бруно Гонсалес (63), Торрес (68), Хони Родригес (76), Сехудо (82), Адан (90), Хуан Карлос (90).
Барселона – Спортинг Хихон 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 марта, 21.30, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Месси, 2:0 – 11, автогол Хуан Родригес.
Барселонатер Стеген, Суарес, Умтити, Альба, Бускетс, Маскерано, Ракитич, Рафинья, Денис Суарес, Неймар, Месси.
Спортинг ХихонКуэльяр, Хуан Родригес, Бабен, Элдерсон, Дуглас Перейра, Касес, Альварес, Бурги, Хави Торрес, Кастельяно, Кастро.
Осасуна – Вильярреал 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
1 марта, 21.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 2 Сориано.
ОсасунаСиригу, Вуядинович, Гарсия, Клерк, Иманоль Гарсия, Санхурхо, Беренгер, Торрес, Чаушич, Леон, Риера.
ВильярреалФернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Мусаккьо, Рукавина, Сориано, Тригерос, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сольдадо, Бакамбу.
Реал Мадрид – Лас-Пальмас
Дата проведения
1 марта, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Сельта – Эспаньол
Дата проведения
1 марта, 23.30, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Гранада – Алавес
Дата проведения
1 марта, 23.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Депортиво – Атлетико
Дата проведения
2 марта, 22.45, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Севилья – Атлетик
Дата проведения
2 марта, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет хихонский «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» в гостях сыграет с «Депортиво», а «Севилья» встретится с...

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