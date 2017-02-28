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Минское «Динамо» потерпело 13 поражение в 15 матчах кубка Гагарина с общей разницей шайб: 16:49
01.03.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня минское «Динамо» провело пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, счет в серии: 1-4) и завершило выступление в сезоне.
Таким образом, белорусская команды потерпела 13 поражение в последних 15 матчах плей-офф КХЛ.
Разница заброшенных и пропущенных шайб – 16:49.
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Сегодня минское «Динамо» провело пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, счет в серии: 1-4) и завершило выступление в сезоне.
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