﻿ Минское «Динамо» потерпело 13 поражение в 15 матчах кубка Гагарина с общей разницей шайб: 16:49. 21.by
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Минское «Динамо» потерпело 13 поражение в 15 матчах кубка Гагарина с общей разницей шайб: 16:49

01.03.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня минское «Динамо» провело пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, счет в серии: 1-4) и завершило выступление в сезоне.

Таким образом, белорусская команды потерпела 13 поражение в последних 15 матчах плей-офф КХЛ.

Разница заброшенных и пропущенных шайб – 16:49.

 

 

 
 
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Сегодня минское «Динамо» провело пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, счет в серии: 1-4) и завершило выступление в сезоне.

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