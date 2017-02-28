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Сергей Гимаев: «Минчане, вы зачем сюда приехали? Посмотреть, как «Локомотив» в хоккей играет?»

01.03.2017 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сергей Гимаев: «Минчане, вы зачем сюда приехали? Посмотреть, как «Локомотив» в хоккей играет? Ну, посмотрите на табло!»Хоккейный эксперт «Матч ТВ», заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Сергей Гимаев рассказал про отличие минского «Динамо» в «регулярке» КХЛ от минского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина.

«Вот посмотрите, вроде и хорошие хоккеисты в команде, и самоотдача есть, и шайбу не уступят, и мастерство пробивается. Но это только в матчах с равными себе или более слабыми. Как только динамовцам попадается крепкий соперник, куда что у них девается.

Посмотрите на второй гол «Локомотива». Две хилые передачи, неразбериха в атаке, вся минская пятерка уже вернулась в зону, но ничего не смогла сделать и только смотрела на исполнение хозяев льда.

Ребята-минчане, вы зачем сюда приехали? На хоккей Ярославля посмотреть, как они умеют в него играть? Ну, теперь смотрите на табло, там все отражено», – сказал Гимаев в эфире «КХЛ ТВ».

 
 
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Сергей Гимаев: «Минчане, вы зачем сюда приехали? Посмотреть, как «Локомотив» в хоккей играет? Ну, посмотрите на табло!»Хоккейный эксперт «Матч ТВ», заслуженный...

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