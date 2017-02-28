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«Локомотив» сыграет с ЦСКА, а московское «Динамо» – со СКА во втором раунде Кубка Гагарина
01.03.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Локомотив» и московское «Динамо» обеспечили себе участие во втором раунде плей-офф КХЛ.
Ярославцы в пятом матче обыграли минское «Динамо» (4:1, 4-1 в серии), а москвичи переиграли «Торпедо» (3:1, 4-1 в серии).
Теперь «Локомотив» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» – с СКА.
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«Локомотив» и московское «Динамо» обеспечили себе участие во втором раунде плей-офф КХЛ.
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