﻿ «Локомотив» сыграет с ЦСКА, а московское «Динамо» – со СКА во втором раунде Кубка Гагарина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Локомотив» сыграет с ЦСКА, а московское «Динамо» – со СКА во втором раунде Кубка Гагарина

01.03.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Локомотив» и московское «Динамо» обеспечили себе участие во втором раунде плей-офф КХЛ.

Ярославцы в пятом матче обыграли минское «Динамо» (4:1, 4-1 в серии), а москвичи переиграли «Торпедо» (3:1, 4-1 в серии).

Теперь «Локомотив» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» – с СКА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Локомотив» и московское «Динамо» обеспечили себе участие во втором раунде плей-офф КХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Кореи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика