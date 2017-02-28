«Локомотив» и московское «Динамо» обеспечили себе участие во втором раунде плей-офф КХЛ.

Ярославцы в пятом матче обыграли минское «Динамо» (4:1, 4-1 в серии), а москвичи переиграли «Торпедо» (3:1, 4-1 в серии).

Теперь «Локомотив» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» – с СКА.