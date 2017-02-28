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Крэйг Вудкрофт: «Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас»

01.03.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, счет в серии 1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Поздравляю Алексея и его команду с хорошо сыгранной серией. Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно. Они смогли реализовать свои шансы. А их спецбригады сработали лучше наших. Такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Их спецбригады работали, а у нас с этим были некоторые проблемы. Еще раз поздравляю Алексея и его команду с победой.

– Крэйг, увидели ли вы «борьбу в аду», о которой говорили после прошлого матча?

– Когда мы вышли на матч, «Локомотив» быстро осадил нас своей скоростью и игрой в нашей зоне. Они серьезно давили наших защитников. Не думаю, что сегодня у нас были проблемы с желанием играть, нет. Мы не смогли справиться со скоростями оппонента, – сказал Вудкрофт.

Сергей Гимаев: «Минчане, вы зачем сюда приехали? Посмотреть, как «Локомотив» в хоккей играет?»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, счет в серии 1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

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