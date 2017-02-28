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Игорь Криушенко: «Давление на тренера сборной? Всем мил не будешь. Но постараюсь оправдать доверие, которое мне оказано»
01.03.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о своем отношении к критике.
– Должность главного тренера сборной Беларуси – это «пороховая бочка» и болельщики постоянно норовят ее поджечь. Вы готовы к этому давлению? К тому, что сейчас будет волна эмоций, которая на вас обрушится?
– Что поделать. Это наша жизнь. Если мы совершаем какой-то поступок, то, естественно, мы живем не на необитаемом острове, а живем в обществе :) А в обществе сколько людей – столько и мнений. А если читать все, что о тебе пишут, то это можно сойти с ума. Поэтому важно где-то от этого отгородиться, выбрать путь, по которому ты идешь и просто правильно расставлять акценты, правильно делать какие-то выводы. Не более того. Ну и как говорится: всем мил не будешь. Повторюсь, что постараюсь оправдать доверие, которое мне оказано. А остальное… Надеюсь, что и ребята мне в этом помогут. Будем стараться радовать наших болельщиков, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.
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Игорь Криушенко: «Давление на тренера сборной? Всем мил не будешь. Но постараюсь оправдать доверие, которое мне оказано»
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о своем отношении к критике.
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