Главный тренер «Днепра» Александр Седнев рассказал о том, что в нынешнее межсезонье имел несколько вариантов продолжения карьеры.

«Очень хорошо, когда у человека есть варианты продолжения карьеры и право выбора. Но для меня в любом случае оставалась приоритетом работа в «Днепре». Она не связана с какими-то экономическими возможностями. Потому что варианты, которые были, они несопоставимы с этим. Но мне хотелось довести начатую работу до конца.

Наступил какой-то момент, когда и вещи были собраны, и билет лежал в кармане. Но все-таки факторы, о которых я вам сказал, плюс семейные, они в день отъезда меня остановили», – сказал Седнев в эфире «Беларусь 5».