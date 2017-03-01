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Александр Седнев: «Был момент, когда и вещи были собраны, и билет лежал в кармане»

01.03.2017 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев рассказал о том, что в нынешнее межсезонье имел несколько вариантов продолжения карьеры.

«Очень хорошо, когда у человека есть варианты продолжения карьеры и право выбора. Но для меня в любом случае оставалась приоритетом работа в «Днепре». Она не связана с какими-то экономическими возможностями. Потому что варианты, которые были, они несопоставимы с этим. Но мне хотелось довести начатую работу до конца.

Наступил какой-то момент, когда и вещи были собраны, и билет лежал в кармане. Но все-таки факторы, о которых я вам сказал, плюс семейные, они в день отъезда меня остановили», – сказал Седнев в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев рассказал о том, что в нынешнее межсезонье имел несколько вариантов продолжения карьеры.

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