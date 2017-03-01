МИНСК, 1 мар — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" прекратил борьбу за Кубок Гагарина, потерпев поражение в 1/8 плей-офф от ярославского "Локомотива", сообщает Sputnik.

В среду на "Арене-2000" в Ярославле состоялся пятый матч серии плей-офф между минским "Динамо" и "Локомотивом". Поединок завершился со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) в пользу хозяев. В составе победителей отметились Стаффан Кронвалл (18-я минута), Павел Коледов (36), Брэндон Козун (51, в большинстве) и Максим Тальбо (60, в пустые ворота). У гостей единственная шайба на счету Роба Клинкхаммера (12).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:4.

Матч, а с ним и сезон у нас завершен. Спасибо, что были с нами. Увидимся. — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 1 марта 2017 г.

В следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина проходит команда Алексея Кудашова. В 1/4 "железнодорожники" сразятся с московским ЦСКА, который был сильнее финского "Йокерита" (4:0).

К слову, в сезоне-2010/11 соперники уже встречались в плей-офф Кубка Гагарина. Тогда ярославцы также были сильнее минчан (3:4).

Кроме этого, "зубры" играли в Кубке Гагарина еще дважды — в 2012-м уступили московским одноклубникам (0:4), а в 2015-м — финскому "Йокериту" (1:4).