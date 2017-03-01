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У сборной Беларуси по футболу появился главный тренер
01.03.2017 20:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Национальную сборную Беларуси по футболе возглавил отечественный специалист Игорь Криушенко, работающий в жодинском "Торпедо-БелАЗ", сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).
"Сегодня состоялась встреча между Председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности", — рассказали в АБФФ.
Собеседники агентства отметили, что контракт с Криушенко будет подписан в ближайшие дни.
Планируется, что 53-летний Криушенко пока будет совмещать работу в сборной и жодинском клубе, который он возглавляет с 2012 года. Как рассказали в "Торпедо-БелАЗ", совмещение должностей было главным условием специалиста. Напомним,
Первый матч под руководством Криушенко национальная сборная проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018.
Сборная Беларуси провела в группе А четыре встречи: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях).
Турнирное положение:
В финальную стадию Чемпионата мира 2018 года от Европы напрямую попадут победители девяти групп. Еще четыре путевки в Россию в матчах плей-офф разыграют восемь лучших команд из тех, кто займет вторые места.
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Пока Криушенко является исполняющим обязанности главного тренера, однако на ближайшем заседании Исполкома АБФФ он будет утвержден в этой должности.
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