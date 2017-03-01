МИНСК, 1 мар — Sputnik. Национальную сборную Беларуси по футболе возглавил отечественный специалист Игорь Криушенко, работающий в жодинском "Торпедо-БелАЗ", сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

Сборная Беларуси осталась без главного тренера в декабре прошлого года после ухода с этого поста Александра Хацкевича , который работал с командой с 2014 года. Причина расторжения контракта с Хацкевичем — неудачное выступление белорусов в квалификации Чемпионата мира 2018 года. С тех пор руководство АБФФ активно вело поиски нового наставника для сборной.

"Сегодня состоялась встреча между Председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности", — рассказали в АБФФ.

Собеседники агентства отметили, что контракт с Криушенко будет подписан в ближайшие дни.

Планируется, что 53-летний Криушенко пока будет совмещать работу в сборной и жодинском клубе, который он возглавляет с 2012 года. Как рассказали в "Торпедо-БелАЗ", совмещение должностей было главным условием специалиста. Напомним, в прошлом сезоне жодинцы впервые стали обладателями Кубка Беларуси, обыграв в финале борисовский БАТЭ .

Первый матч под руководством Криушенко национальная сборная проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018.

Сборная Беларуси провела в группе А четыре встречи: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях).

Турнирное положение:

Франция — 10 очков Нидерланды — 7 Швеция — 7 Болгария — 6 Беларусь — 2 Люксембург — 1

В финальную стадию Чемпионата мира 2018 года от Европы напрямую попадут победители девяти групп. Еще четыре путевки в Россию в матчах плей-офф разыграют восемь лучших команд из тех, кто займет вторые места.