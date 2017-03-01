﻿ У сборной Беларуси по футболу появился главный тренер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

У сборной Беларуси по футболу появился главный тренер

01.03.2017 20:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Национальную сборную Беларуси по футболе возглавил отечественный специалист Игорь Криушенко, работающий в жодинском "Торпедо-БелАЗ", сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

У сборной Беларуси по футболу появился главный тренер
© Фото: wikipedia.org
Людас Румбутис возглавил белорусскую "молодежку"

Сборная Беларуси осталась без главного тренера в декабре прошлого года после ухода с этого поста Александра Хацкевича, который работал с командой с 2014 года. Причина расторжения контракта с Хацкевичем — неудачное выступление белорусов в квалификации Чемпионата мира 2018 года. С тех пор руководство АБФФ активно вело поиски нового наставника для сборной.

"Сегодня состоялась встреча между Председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности", — рассказали в АБФФ.   

Собеседники агентства отметили, что контракт с Криушенко будет подписан в ближайшие дни. 

Планируется, что 53-летний Криушенко пока будет совмещать работу в сборной и жодинском клубе, который он возглавляет с 2012 года. Как рассказали в "Торпедо-БелАЗ", совмещение должностей было главным условием специалиста. Напомним, в прошлом сезоне жодинцы впервые стали обладателями Кубка Беларуси, обыграв в финале борисовский БАТЭ.

Первый матч под руководством Криушенко национальная сборная проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018.

Сборная Беларуси провела в  группе А четыре встречи: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях).

Турнирное положение:

  1. Франция — 10 очков
  2. Нидерланды — 7  
  3. Швеция — 7
  4. Болгария — 6
  5. Беларусь — 2
  6. Люксембург — 1

В финальную стадию Чемпионата мира 2018 года от Европы напрямую попадут победители девяти групп. Еще четыре путевки в Россию в матчах плей-офф разыграют восемь лучших команд из тех, кто займет вторые места.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока Криушенко является исполняющим обязанности главного тренера, однако на ближайшем заседании Исполкома АБФФ он будет утвержден в этой должности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Шарапова продолжает получать wild card на теннисные турниры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика