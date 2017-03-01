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Шарапова продолжает получать wild card на теннисные турниры

01.03.2017 20:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card (специальное приглашение) на Открытый чемпионат Италии, сообщается на странице турнира в Twitter.

В июне прошлого года экс-первая ракетка мира была дисквалифицирована на два года за употребление мельдония. Осенью Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить срок отстранения россиянки от соревнований с двух лет до 15 месяцев. Ожидается, что 29-летняя спортсменка вернется на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.

"Мы официально объявляем о предоставлении приглашения трехкратной победительнице турнира Марии Шараповой", — гласит заявление организаторов.

Призовой фонд турнира в Риме составляет 2,77 миллиона долларов. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая. Шарапова выигрывала титулы в 2011, 2012 и 2015 году.

Ранее россиянка получила wild card для участия в турнире в Мадриде.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка уже становилась победительницей Открытого чемпионата Италии в 2011, 2012 и 2015 годах.

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