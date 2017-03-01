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Кубок Италии 1/2 финала. Первые матчи. «Лацио» был сильнее «Ромы»
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В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Лацио» – «Рому». Ответные игры пройдут 5 апреля.
Кубок Италии
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
-
28 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
-
0:1 –
36 Кальехон,
1:1 –
47, пенальти Дибала,
2:1 –
64 Игуаин,
3:1 –
69, пенальти Дибала.
Ювентус –
Нето, Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер (Куадрадо, 46), Бардзальи, Пьянич, Асамоа (Алекс Сандро, 73), Хедира, Манджукич, Дибала (Пьяца, 84), Игуаин.
Наполи –
Рейна, Альбиоль, Стринич, Маджо, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 57), Диавара, Кальехон, Рог (Паволетти, 83), Инсинье, Милик (Мертенс, 61).
- Предупреждения:
-
Диавара
(21), Асамоа
(26), Милик
(38), Лихтштайнер
(40), Рог
(58), Маджо
(68), Рейна
(68).
- Дата проведения
-
1 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
1:0 –
29 Милинкович-Савич,
2:0 –
78 Иммобиле.
Лацио –
Стракоша, Баста, Баштуш, Уоллес, Лукаку (Крекко, 80), Пароло, Биглия, Фелипе Андерсон (Кейта, 67), Милинкович-Савич (Мурджиа, 90), де Врей, Иммобиле.
Рома –
Алиссон, Бруно Перес (Тотти, 86), Манолас, Рюдигер, Эмерсон, Салах (Эль-Шаарави, 69), Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Стротман, Фасио, Джеко.
- Предупреждения:
-
Пароло
(41), Рюдигер
(72), Стракоша
(76), Биглия
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика Кубка Италии
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В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Лацио» – «Рому».
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