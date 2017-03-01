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Кубок Италии 1/2 финала. Первые матчи. «Лацио» был сильнее «Ромы»

02.03.2017 02:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Лацио» – «Рому». Ответные игры пройдут 5 апреля.

Кубок Италии

1/2 финала

Первые матчи

Ювентус – Наполи 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
28 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Кальехон, 1:1 – 47, пенальти Дибала, 2:1 – 64 Игуаин, 3:1 – 69, пенальти Дибала.
ЮвентусНето, Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер (Куадрадо, 46), Бардзальи, Пьянич, Асамоа (Алекс Сандро, 73), Хедира, Манджукич, Дибала (Пьяца, 84), Игуаин.
НаполиРейна, Альбиоль, Стринич, Маджо, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 57), Диавара, Кальехон, Рог (Паволетти, 83), Инсинье, Милик (Мертенс, 61).
Предупреждения:
Диавара (21), Асамоа (26), Милик (38), Лихтштайнер (40), Рог (58), Маджо (68), Рейна (68).
Лацио – Рома 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
1 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Милинкович-Савич, 2:0 – 78 Иммобиле.
ЛациоСтракоша, Баста, Баштуш, Уоллес, Лукаку (Крекко, 80), Пароло, Биглия, Фелипе Андерсон (Кейта, 67), Милинкович-Савич (Мурджиа, 90), де Врей, Иммобиле.
РомаАлиссон, Бруно Перес (Тотти, 86), Манолас, Рюдигер, Эмерсон, Салах (Эль-Шаарави, 69), Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Стротман, Фасио, Джеко.
Предупреждения:
Пароло (41), Рюдигер (72), Стракоша (76), Биглия (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Кубка Италии

 
 
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В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Лацио» – «Рому».

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