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Луис Энрике уйдет из «Барселоны» в конце сезона

02.03.2017 01:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что покинет клуб.

46-летний специалист доработает текущий сезон с каталонский клубом, а летом покинет свой пост.

Луис Энрике возглавил «Барселону»  2014 году и выиграл с командой 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Луис Энрике уйдет из «Барселоны» летом. И это правильно

 

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что покинет клуб.

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