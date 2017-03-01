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Луис Энрике уйдет из «Барселоны» в конце сезона
02.03.2017 01:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что покинет клуб.
46-летний специалист доработает текущий сезон с каталонский клубом, а летом покинет свой пост.
Луис Энрике возглавил «Барселону» 2014 году и выиграл с командой 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что покинет клуб.
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