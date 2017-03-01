И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, как планирует общаться с тренерским штабом молодежной сборной.

«С Людасом еще не разговаривал. Но по крайней мере какие-то моменты взаимоотношений, какие-то мои требования к работе молодежной сборной мы обозначим. Думаю, пообщаемся достаточно продуктивно. Надеюсь, что молодежная сборная будет давать хотя бы 3-4 человека после каждого цикла в национальную команду. Это уже будет хорошее дело.

– Были примеры Корзуна и Савицкого, которые в раннем возрасте дебютировали за сборную. Есть ли сейчас такая возможность у ребят до 20-ти лет попытаться хотя бы пробиться в состав? Ведь многие сборные привозят в обойме и расширенном составе ребят 17-18 лет.

– Да-да. Но опять же все зависит от самих ребят. Авансом и по блату в футбол никто не играет. Будет уровень достойный и достойный вызова в национальную команду, то, естественно, чтобы и микроклимат в команде, и омоложение шли. Этим и должен заниматься главный тренер. Нельзя стоять на месте, потому что постоянно идет развитие сборной. Опять же идет постоянное взросление и старение. Этот процесс должен быть непрерывным. И если его как-то упустить, то потом тяжело возвращать. Поэтому, конечно, будем смотреть за ребятами. Возможно, кого-то даже вызовем чтобы побыл в обстановке национальной команды. Это тоже хороший психологический момент для толчка, для роста молодого спортсмена. Будем-будем все это делать. Будем общаться с главным тренером молодежной сборной. Процессы эти будут постоянно у нас, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.