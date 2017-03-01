Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об уходе из каталонского клуба.

«Хочу объявить, что не буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Я не буду подписывать новый контракт с клубом.

Я общался с руководством «Барселоны», меня просили не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло», – сказал Энрике.

Луис Энрике уйдет из «Барселоны» летом. И это правильно