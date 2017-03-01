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Луис Энрике: «Руководство «Барселоны» просило меня не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло»
02.03.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об уходе из каталонского клуба.
«Хочу объявить, что не буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Я не буду подписывать новый контракт с клубом.
Я общался с руководством «Барселоны», меня просили не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло», – сказал Энрике.
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Луис Энрике: «Руководство «Барселоны» просило меня не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об уходе из каталонского клуба.
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