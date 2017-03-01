﻿ Сергей Яромко: «Считаю, критика необоснованна. У нас что, по регламенту высшей лиги в составе должны быть молодые игроки?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Яромко: «Считаю, критика необоснованна. У нас что, по регламенту высшей лиги в составе должны быть молодые игроки?»

02.03.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко ответил на вопрос о том, что клуб критикуют за недостаток в составе молодых игроков.

- “Городею” критикуют за недостаток молодых футболистов...

– Знаете, какая численность населения в поселке? Поднимите цифры. Мало игроков? Хорошо. Назовите мне клубы, где много своих молодых воспитанников. Минское «Динамо», «Шахтер», БАТЭ... У нас есть вратарь Хутко – кстати, он в расширенном списке молодежной сборной. Могли бы смело оставить в обойме Завадского и Карбовского которых отдали в аренду в крепкие «Смолевичи-СТИ». Но вопрос: для чего? Опять вариться в дублирующем составе? Какой плюс в том, что Карбовский будет сидеть под Павлючеком и Пласконным?

Хорошо, возьму я для галочки пару человек 96-97 годов рождения, но играть-то они не будут. Как за короткий промежуток времени можно получить в Городее своих воспитанников? Считаю, критика необоснованна. У нас что, по регламенту высшей лиги в составе должны быть молодые игроки? И потом, разве мы на последнем месте по среднему возрасту. А в этом году мы еще омолодились, – сказал Яромко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко ответил на вопрос о том, что клуб критикуют за недостаток в составе молодых игроков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Прокурор запросил от 4 до 12 лет колонии для фанатов «Партизана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика