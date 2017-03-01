Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко ответил на вопрос о том, что клуб критикуют за недостаток в составе молодых игроков.

- “Городею” критикуют за недостаток молодых футболистов...

– Знаете, какая численность населения в поселке? Поднимите цифры. Мало игроков? Хорошо. Назовите мне клубы, где много своих молодых воспитанников. Минское «Динамо», «Шахтер», БАТЭ... У нас есть вратарь Хутко – кстати, он в расширенном списке молодежной сборной. Могли бы смело оставить в обойме Завадского и Карбовского которых отдали в аренду в крепкие «Смолевичи-СТИ». Но вопрос: для чего? Опять вариться в дублирующем составе? Какой плюс в том, что Карбовский будет сидеть под Павлючеком и Пласконным?

Хорошо, возьму я для галочки пару человек 96-97 годов рождения, но играть-то они не будут. Как за короткий промежуток времени можно получить в Городее своих воспитанников? Считаю, критика необоснованна. У нас что, по регламенту высшей лиги в составе должны быть молодые игроки? И потом, разве мы на последнем месте по среднему возрасту. А в этом году мы еще омолодились, – сказал Яромко.