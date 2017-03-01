До 12 лет лишения свободы запросил прокурор для фигурантов дела, где обвиняемыми проходят фанаты бывшего футбольного клуба «Партизан».

Согласно материалам дела, в июне 2014 года они устроили драку с противниками — фанатами столичного клуба «Торпедо». Кроме того, им предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.

По данным правоохранителей, фанаты «Партизана» на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали фанаты «Торпедо». Инициаторы конфликта забежали в троллейбус, выбили в нем стекла, повредили салон, распылили слезоточивый газ и напали на торпедовцев. Пострадало не менее пяти человек. Ущерб оценен в 29 рублей — это стоимость разбитого окна и порванной куртки одного из потерпевших.

На скамье подсудимых шесть человек. Главным фигурантом является Илья Воловик, фанат «Партизана» и антифашист по своим взглядам. По версии обвинения, был руководителем шести незарегистрированных организаций, которые призывали к насилию и посягали на права граждан (ч. 2 ст. 193 УК): «Хеўра», «Першая кроў», Red Hunters, New school band.

Правоохранители настаивают, что Воловик, используя общение по интернету, организовывал чуть ли не отряды бойцов, которые должны были сражаться с идеологическими противниками (ч. 4 ст. 14 и ч. 3 ст. 339 УК). Воловика прокурор просит приговорить к 10 годам колонии.

Вадим Бойко в материалах дела фигурирует как дерзкий хулиган (ч. 3 ст. 339 УК). По данным правозащитников, у Бойко врожденная гемангиома (доброкачественная опухоль). Ему гособвинитель запросил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Также под стражей находятся Артем Кравченко и Андрей Чертович. Первого обвиняют не только в хулиганстве, но и в хранении и распространении наркотиков (ч. 3 ст. 339, ч. 1 и ч. 3 ст. 328 УК), второго — в распространении (ч. 3 ст. 328 УК). По мнению прокурора, им следует назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы.

На свободе находятся Дмитрий Цеханович и Филипп Иванов. Первый на момент вменяемых преступлений был несовершеннолетним, сейчас работает грузчиком в магазине. Его за хулиганство прокурор просил приговорить к шести годам колонии. Иванов окончил медуниверситет и работает интерном в больнице. Если суд примет аргументы гособвинителя, ближайшие четыре года парень может провести за решеткой.

Сразу после драки были задержаны около 10 человек. Через некоторое время всех их отпустили домой, так как не смогли доказать их причастность к инциденту. Однако в 2015 году за дело взялись оперативники ГУБОП.

Часть судебного заседания, как и прения, проходит в закрытом режиме. По словам очевидцев, свидетели, которых вызывали в суд, заявляли, что сотрудники ГУБОП оказывали на них давление, чтобы те меняли показания. В ближайшие дни в суде выступят адвокаты обвиняемых, после чего фигурантам уголовного дела предоставят право на последнее слово.

Воловик и Бойко заявили, что признают вину частично, согласны на ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц, — арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет). Такая же позиция у Иванова. Он не уточнил, с чем в обвинении не согласен. Кравченко и Чертович признают вину только в хранении наркотиков (ч. 1 ст. 328 УК — ограничение или лишение свободы до пяти лет). Дмитрий Цеханович — единственный, кто полностью признает себя виновным (ч. 2 ст. 339 УК).