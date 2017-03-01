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Белорусская пятиборка Прокопенко получит бронзовую медаль Олимпиады-2008

02.03.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный Олимпийский комитет лишил украинку Викторию Терещук бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине. После повторной проверки в анализах 35-летней спортсменки был обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.

На Пекинской Олимпиаде Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнованиях среди женщин по современному пятиборью. Сейчас ее олимпийская медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси.

 
 
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Международный Олимпийский комитет лишил украинку Викторию Терещук бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине.

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