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НБА. «Бостон» одолел «Кливленд», «Клипперс» уступили «Хьюстону» и другие результаты
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В среду, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд», «Клипперс» – «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Фурнье (22),
Вучевич (14 + 10 подборов),
Гордон (10),
Росс (6),
Пэйтон (2) старт;
Огастин (15),
Грин (11),
Бийомбо (8 + 7 подборов),
Хезонья (2).
- Нью-Йорк
-
Порзингис (20 + 9 подборов),
Роуз (19 + 7 подборов),
Энтони (17 + 9 подборов),
Томас (11),
Ли (5) старт;
Холидэй (14),
Кузминскас (9 + 7 подборов),
О’Куинн (4 + 7 подборов),
Пламли (2),
Рэндл (0),
Бэйкер (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (24),
Ибака (22 + 12 подборов),
Джозеф (11),
Валанчюнас (7 + 11 подборов),
Кэрролл (0) старт;
Пауэлл (17),
Райт (6),
Такер (4),
ВанВлит (3),
Пелтль (2),
Сиакам (0),
Паттерсон (0).
- Вашингтон
-
Бил (23),
М-ф Моррис (13 + 8 подборов),
Уолл (12 + 13 передач),
Гортат (12 + 8 подборов),
Портер (0) старт;
Богданович (27),
Смит (8),
Убре (7),
Саторански (1),
Маккаллоу (1),
Маинми (1),
Мак (0),
Очефу (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Миллсэп (18 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь),
Шредер (17 + 6 передач + 7 потерь),
Бэйзмор (15),
Ховард (14 + 12 подборов + 5 потерь),
Сефолоша (5) старт;
Ильясова (18),
Хардуэй (10),
Дилэйни (2),
Принс (1).
- Даллас
-
Барнс (25),
Сет Карри (21),
Феррелл (11 + 9 передач),
Новицки (11 + 10 подборов),
Финни-Смит (5) старт;
Кук (6),
Ноэл (6),
Харрис (4),
Бруссино (3),
Пауэлл (2),
Межри (1),
Бентил (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Драгич (15),
Уэйтерс (15),
Уайтсайд (15 + 11 подборов + 4 блок-шота),
Бэббит (9),
Макгрудер (4) старт;
Джонсон (24),
Эллингтон (18),
Дж. Джонсон (14),
Ричардсон (7),
Уайт (4).
- Филадельфия
-
Ковингтон (19),
Макконнелл (14),
Шарич (10),
Окафор (6 + 7 подборов + 5 потерь),
Хендерсон (2) старт;
Холмс (15),
Родригес (10),
Стаускас (9),
Луваву-Кабарро (7),
Андерсон (6).
- Дата проведения
-
2 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Брогдон (17),
Адетокумбо (15 + 9 подборов + 6 потерь),
Снелл (7),
Мэйкер (3),
Вон (0) старт;
Миддлтон (21),
Деллаведова (15),
Монро (11 + 9 подборов + 6 передач),
Хенсон (6),
Терри (3),
Тупан (0),
Телетович (0).
- Денвер
-
Галлинари (22),
Харрис (14),
Чендлер (13),
Йокич (13 + 14 подборов + 10 передач),
Мюррэй (10) старт;
Бартон (13),
Мудиай (9),
Эрнангомес (8),
Пламли (6),
Артур (2).
- Дата проведения
-
2 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (33 + 14 подборов),
Холидэй (22 + 5 потерь),
Каннингем (16),
Томпсон (8 + 8 подборов),
Хилл (4) старт;
Мур (11),
Аженса (10 + 8 подборов),
Фрэйзер (5),
Джек (0),
Мотеюнас (0),
Диалло (0).
- Детройт
-
Луэр (22 + 7 подборов),
Драммонд (13 + 17 подборов),
М-с Моррис (11),
Джексон (8),
Колдуэлл-Поуп (5) старт;
Харрис (15),
Смит (8),
Джонсон (2),
Бэйнс (2),
Буллок (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 04.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (31),
Краудер (17 + 10 подборов),
Брэдли (11),
Хорфорд (9 + 10 подборов + 10 передач),
Джонсон (5) старт;
Олиник (10),
Смарт (9 + 8 передач),
Браун (8 + 7 подборов),
Жеребко (3),
Розир (0),
Зеллер (0).
- Кливленд
-
Ирвинг (28),
Джеймс (28 + 13 подборов + 10 передач),
Томпсон (9 + 13 подборов),
Фрай (3),
Шамперт (2) старт;
Уильямс (13),
Джефферсон (8),
Уильямс (4),
Корвер (4).
- Дата проведения
-
2 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (31 + 10 подборов),
Мюррей (6 + 6 передач),
Олдридж (6 + 7 подборов),
Дедмон (4),
Грин (3) старт;
Ли (18),
Пау Газоль (18),
Джинобили (9),
Бертанс (3),
Миллс (2),
Симмонс (0).
- Индиана
-
Джордж (22),
Майлз (19),
Тернер (16),
Тиг (7 + 9 передач),
Янг (4) старт;
Эллис (11),
Серафин (8),
Робинсон (6),
Аллен (5),
Кристмас (1),
Стаки (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Хэйворд (13),
Фэйворс (10 + 12 подборов),
Гобер (9 + 8 подборов),
Инглс (5),
Джордж Хилл (2) старт;
Экзам (15),
Беркс (8 + 7 подборов),
Уити (8),
Джонсон (6),
Лайлс (3),
Нето (1),
Диао (0).
- Миннесота
-
Таунс (21 + 15 подборов),
Уиггинс (20),
Рубио (11 + 9 передач),
Раш (8),
Дженг (7) старт;
Мухаммад (18),
Бьелица (13 + 11 подборов),
Джонс (5),
Данн (4),
Олдрич (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Гриффин (17),
Пол (16 + 11 передач),
Мба а Муте (13),
Джордан (10 + 9 подборов),
Редик (8) старт;
Риверс (16),
Фелтон (12),
Кроуфорд (9),
Басс (2),
Андерсон (0),
Джонсон (0),
Спейтс (0).
- Хьюстон
-
Харден (26 + 8 передач + 7 потерь),
Андерсон (23),
Беверли (14 + 12 подборов),
Капела (14 + 12 подборов),
Ариза (8 + 7 подборов) старт;
Нене (16 + 10 подборов),
Гордон (14),
Уильямс (5),
Деккер (2),
Браун (0).
- Дата проведения
-
2 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Аффлало (14),
Коллисон (11),
Лабиссьер (10),
Маклемор (6),
Куфос (0) старт;
Хилд (16),
Лоусон (15 + 9 передач),
Эванс (15),
Коули-Стайн (9),
Толливер (4).
- Бруклин
-
Лопес (24 + 8 подборов),
Лин (17),
ЛеВерт (13 + 7 подборов),
Фой (8),
Холлис-Джефферсон (7) старт;
Уайтхэд (14),
Динуидди (6),
Харрис (6),
Букер (6 + 8 подборов),
Килпатрик (4),
Эйси (4),
Хэмилтон (0).
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В среду, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд», «Клипперс» – «Хьюстон».
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