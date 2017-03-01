﻿ НБА. «Бостон» одолел «Кливленд», «Клипперс» уступили «Хьюстону» и другие результаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. «Бостон» одолел «Кливленд», «Клипперс» уступили «Хьюстону» и другие результаты

02.03.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В среду, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд», «Клипперс» – «Хьюстон».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Нью-Йорк 90:101 (24:31, 27:29, 16:19, 23:22)
Дата проведения
2 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Фурнье (22), Вучевич (14 + 10 подборов), Гордон (10), Росс (6), Пэйтон (2)  старт; Огастин (15), Грин (11), Бийомбо (8 + 7 подборов), Хезонья (2).
Нью-Йорк
Порзингис (20 + 9 подборов), Роуз (19 + 7 подборов), Энтони (17 + 9 подборов), Томас (11), Ли (5)  старт; Холидэй (14), Кузминскас (9 + 7 подборов), О’Куинн (4 + 7 подборов), Пламли (2), Рэндл (0), Бэйкер (0).

 

Торонто – Вашингтон 96:105 (26:24, 20:38, 14:20, 36:23)
Дата проведения
2 марта, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (24), Ибака (22 + 12 подборов), Джозеф (11), Валанчюнас (7 + 11 подборов), Кэрролл (0)  старт; Пауэлл (17), Райт (6), Такер (4), ВанВлит (3), Пелтль (2), Сиакам (0), Паттерсон (0).
Вашингтон
Бил (23), М-ф Моррис (13 + 8 подборов), Уолл (12 + 13 передач), Гортат (12 + 8 подборов), Портер (0)  старт; Богданович (27), Смит (8), Убре (7), Саторански (1), Маккаллоу (1), Маинми (1), Мак (0), Очефу (0).

 

Атланта – Даллас 100:95 (27:22, 36:30, 18:24, 19:19)
Дата проведения
2 марта, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Миллсэп (18 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь), Шредер (17 + 6 передач + 7 потерь), Бэйзмор (15), Ховард (14 + 12 подборов + 5 потерь), Сефолоша (5)  старт; Ильясова (18), Хардуэй (10), Дилэйни (2), Принс (1).
Даллас
Барнс (25), Сет Карри (21), Феррелл (11 + 9 передач), Новицки (11 + 10 подборов), Финни-Смит (5)  старт; Кук (6), Ноэл (6), Харрис (4), Бруссино (3), Пауэлл (2), Межри (1), Бентил (0).

 

Майами – Филадельфия 125:98 (37:27, 27:17, 24:30, 37:24)
Дата проведения
2 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Драгич (15), Уэйтерс (15), Уайтсайд (15 + 11 подборов + 4 блок-шота), Бэббит (9), Макгрудер (4)  старт; Джонсон (24), Эллингтон (18), Дж. Джонсон (14), Ричардсон (7), Уайт (4).
Филадельфия
Ковингтон (19), Макконнелл (14), Шарич (10), Окафор (6 + 7 подборов + 5 потерь), Хендерсон (2)  старт; Холмс (15), Родригес (10), Стаускас (9), Луваву-Кабарро (7), Андерсон (6).

 

Милуоки – Денвер 98:110 (15:32, 22:31, 29:23, 32:24)
Дата проведения
2 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Брогдон (17), Адетокумбо (15 + 9 подборов + 6 потерь), Снелл (7), Мэйкер (3), Вон (0)  старт; Миддлтон (21), Деллаведова (15), Монро (11 + 9 подборов + 6 передач), Хенсон (6), Терри (3), Тупан (0), Телетович (0).
Денвер
Галлинари (22), Харрис (14), Чендлер (13), Йокич (13 + 14 подборов + 10 передач), Мюррэй (10)  старт; Бартон (13), Мудиай (9), Эрнангомес (8), Пламли (6), Артур (2).

 

Новый Орлеан – Детройт 109:86 (31:18, 22:32, 25:20, 31:16)
Дата проведения
2 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (33 + 14 подборов), Холидэй (22 + 5 потерь), Каннингем (16), Томпсон (8 + 8 подборов), Хилл (4)  старт; Мур (11), Аженса (10 + 8 подборов), Фрэйзер (5), Джек (0), Мотеюнас (0), Диалло (0).
Детройт
Луэр (22 + 7 подборов), Драммонд (13 + 17 подборов), М-с Моррис (11), Джексон (8), Колдуэлл-Поуп (5)  старт; Харрис (15), Смит (8), Джонсон (2), Бэйнс (2), Буллок (0).

 

Бостон – Кливленд 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28)
Дата проведения
2 марта, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (31), Краудер (17 + 10 подборов), Брэдли (11), Хорфорд (9 + 10 подборов + 10 передач), Джонсон (5)  старт; Олиник (10), Смарт (9 + 8 передач), Браун (8 + 7 подборов), Жеребко (3), Розир (0), Зеллер (0).
Кливленд
Ирвинг (28), Джеймс (28 + 13 подборов + 10 передач), Томпсон (9 + 13 подборов), Фрай (3), Шамперт (2)  старт; Уильямс (13), Джефферсон (8), Уильямс (4), Корвер (4).

 

Сан-Антонио – Индиана 100:99 (29:28, 18:21, 26:27, 27:23)
Дата проведения
2 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (31 + 10 подборов), Мюррей (6 + 6 передач), Олдридж (6 + 7 подборов), Дедмон (4), Грин (3)  старт; Ли (18), Пау Газоль (18), Джинобили (9), Бертанс (3), Миллс (2), Симмонс (0).
Индиана
Джордж (22), Майлз (19), Тернер (16), Тиг (7 + 9 передач), Янг (4)  старт; Эллис (11), Серафин (8), Робинсон (6), Аллен (5), Кристмас (1), Стаки (0).

 

Юта – Миннесота 80:107 (16:21, 19:30, 18:30, 27:26)
Дата проведения
2 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (13), Фэйворс (10 + 12 подборов), Гобер (9 + 8 подборов), Инглс (5), Джордж Хилл (2)  старт; Экзам (15), Беркс (8 + 7 подборов), Уити (8), Джонсон (6), Лайлс (3), Нето (1), Диао (0).
Миннесота
Таунс (21 + 15 подборов), Уиггинс (20), Рубио (11 + 9 передач), Раш (8), Дженг (7)  старт; Мухаммад (18), Бьелица (13 + 11 подборов), Джонс (5), Данн (4), Олдрич (0).

 

Клипперс – Хьюстон 103:122 (37:34, 21:36, 20:38, 25:14)
Дата проведения
2 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (17), Пол (16 + 11 передач), Мба а Муте (13), Джордан (10 + 9 подборов), Редик (8)  старт; Риверс (16), Фелтон (12), Кроуфорд (9), Басс (2), Андерсон (0), Джонсон (0), Спейтс (0).
Хьюстон
Харден (26 + 8 передач + 7 потерь), Андерсон (23), Беверли (14 + 12 подборов), Капела (14 + 12 подборов), Ариза (8 + 7 подборов)  старт; Нене (16 + 10 подборов), Гордон (14), Уильямс (5), Деккер (2), Браун (0).

 

Сакраменто – Бруклин 100:109 (31:35, 23:22, 18:24, 28:28)
Дата проведения
2 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Аффлало (14), Коллисон (11), Лабиссьер (10), Маклемор (6), Куфос (0)  старт; Хилд (16), Лоусон (15 + 9 передач), Эванс (15), Коули-Стайн (9), Толливер (4).
Бруклин
Лопес (24 + 8 подборов), Лин (17), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (8), Холлис-Джефферсон (7)  старт; Уайтхэд (14), Динуидди (6), Харрис (6), Букер (6 + 8 подборов), Килпатрик (4), Эйси (4), Хэмилтон (0).

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд», «Клипперс» – «Хьюстон».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Яромко: «Считаю, критика необоснованна. У нас что, по регламенту высшей лиги в составе должны быть молодые игроки?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика