﻿ Мелитина Станюта: «Я твердо убеждена, что сегодня в Беларуси намного больше людей общаются на белорусском, чем пять лет назад». 21.by
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Мелитина Станюта: «Я твердо убеждена, что сегодня в Беларуси намного больше людей общаются на белорусском, чем пять лет назад»

02.03.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала об отношении к белорусскому языку.

— Я подчеркиваю, что у нас есть свой язык, на котором люди разговаривают. У меня достаточно белорусскоязычных знакомых, с которыми я с удовольствием общаюсь на родном языке.

Я твердо убеждена, что сегодня в Беларуси намного больше людей общаются на белорусском, чем пять лет назад. Конечно, путешествуя, я невольно сравниваю другие нации с нашей. Легко понять, что ты на родине, когда видишь угрюмые лица работников паспортного контроля. Американцы на таможне улыбаются и благодарят за то, что ты прилетел в их страну, а наши люди выглядят уставшими от жизни, – сказала Станюта.

 
 
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала об отношении к белорусскому языку.

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