Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала об отношении к белорусскому языку.

— Я подчеркиваю, что у нас есть свой язык, на котором люди разговаривают. У меня достаточно белорусскоязычных знакомых, с которыми я с удовольствием общаюсь на родном языке.

Я твердо убеждена, что сегодня в Беларуси намного больше людей общаются на белорусском, чем пять лет назад. Конечно, путешествуя, я невольно сравниваю другие нации с нашей. Легко понять, что ты на родине, когда видишь угрюмые лица работников паспортного контроля. Американцы на таможне улыбаются и благодарят за то, что ты прилетел в их страну, а наши люди выглядят уставшими от жизни, – сказала Станюта.