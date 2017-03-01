С нового сезона минское «Динамо» вводит новый формат абонементов – клубная карта.

Основное изменение заключается в том, что клубная карта является бессрочной. Если стандартный абонемент на сезон имеет срок действия до конца календарного года, то у клубной карты таких ограничений нет. Участие в бонусной программе клуба (программе лояльности) возможно и в случае отсутствия абонемента. Главное – наличие клубной карты, которая может включать либо не включать в себя абонемент на сезон.

В программе предусмотрено 3 уровня клубных карт, которые различаются между собой размерами бонусов и наличием привилегий: «Аматар», «Заўзятар», «Майстар».

При приобретении клубной карты владельцу автоматически присваивается уровень «Аматар». Переход на другие уровни не предполагает замену карты. Изменение одного уровня клубной карты на другой осуществляется в строгом порядке при соблюдении конкретных условий.

Клубная карта предусматривает накопление двух видов бонусов: статусные и материальные. Статусные баллы начисляются при посещении домашних матчей «Динамо Минск», а также при участии в специальных мероприятиях Клуба, которые предполагают начисление статусных баллов (будет указано в анонсе к мероприятию).

Изменение уровня клубной карты возможно за счет накопления определенного количества статусных баллов в течение календарного года (сезона).

Начало реализации клубных карт и абонементов на сезон 2017 года – 6 марта.

Подробная информация о клубных картах минского «Динамо» здесь .