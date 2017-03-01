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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Магнитка» примет «Куньлунь», «Адмирал» в гостях у «Авангарда» и другие матчи
02.03.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут пятые матчи.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Пятые матчи
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-1
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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Магнитка» примет «Куньлунь», «Адмирал» в гостях у «Авангарда» и другие матчи
В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут пятые матчи.
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