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Игорь Криушенко: «К теме совмещения решили вернуться летом или в конце отборочного цикла»

02.03.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о совмещении постов в сборной и «Торпедо-БелАЗе».

— Легко предположить, что трения мог вызвать пункт о совмещении вами тренерских должностей в сборной и жодинском «Торпедо». Что решили на этот счет?

— Решили вернуться к этой теме позже. Либо летом, либо в конце отборочного цикла. Вот две даты, когда будем об этом разговаривать — совмещать или не совмещать. Сегодня вопрос так стоит.

Все-таки у меня действующий контракт с клубом. Там есть руководитель — Петр Александрович Пархомчик (генеральный директор завода БелАЗ — прим.), которому я многим обязан. Это человек, который вкладывает душу в футбол. Мне не хотелось бы в этой ситуации просто взять и уйти. И потом, приходя в «Торпедо», я тоже ставил цель — создать команду, которая будет бороться за высокие места в нашем чемпионате. Хотелось бы и в этом направлении сделать серьезные шаги, – сказал Криушенко.

 

 
 
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о совмещении постов в сборной и «Торпедо-БелАЗе».

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