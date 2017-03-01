Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о совмещении постов в сборной и «Торпедо-БелАЗе».

— Легко предположить, что трения мог вызвать пункт о совмещении вами тренерских должностей в сборной и жодинском «Торпедо». Что решили на этот счет?

— Решили вернуться к этой теме позже. Либо летом, либо в конце отборочного цикла. Вот две даты, когда будем об этом разговаривать — совмещать или не совмещать. Сегодня вопрос так стоит.

Все-таки у меня действующий контракт с клубом. Там есть руководитель — Петр Александрович Пархомчик (генеральный директор завода БелАЗ — прим.), которому я многим обязан. Это человек, который вкладывает душу в футбол. Мне не хотелось бы в этой ситуации просто взять и уйти. И потом, приходя в «Торпедо», я тоже ставил цель — создать команду, которая будет бороться за высокие места в нашем чемпионате. Хотелось бы и в этом направлении сделать серьезные шаги, – сказал Криушенко.