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Tribuna.com открывает вакансию junior-репортера
02.03.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Перед началом футбольного сезона редакция Tribuna.com готова к небольшому расширению. Разыскиваются люди, которые в перспективе могут усилить наш футбольный отдел.
Вакансия: junior-репортер
Занятость: частичная
Круг задач: проведение текстовых трансляций с матчей чемпионата Беларуси по футболу, посещение пресс-конференций, написание репортажей, подготовка оперативных интервью
Пожелания к кандидатам: мы ищем людей, которые любят белорусский футбол и которым интересна спортивная журналистика. Тех, кто хочет учиться и готов к работе в интенсивном режиме. Место проживания – Минск и Минский район, так как работа будет заточена, в основном, на столицу
Что редакция гарантирует со своей стороны: мы готовы вас обучать и давать первые навыки в профессии. Причем не только навыки по написанию текстов, но и по продвижению контента в социальных сетях. Junior-репортер – позиция, на которой за относительно короткий промежуток времени можно приобрести большой опыт
Заработная плата: сдельная
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Перед началом футбольного сезона редакция Tribuna.com готова к небольшому расширению.
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