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Tribuna.com открывает вакансию junior-репортера

02.03.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Перед началом футбольного сезона редакция Tribuna.com готова к небольшому расширению. Разыскиваются люди, которые в перспективе могут усилить наш футбольный отдел.

Вакансия: junior-репортер

Занятость: частичная

Круг задач: проведение текстовых трансляций с матчей чемпионата Беларуси по футболу, посещение пресс-конференций, написание репортажей, подготовка оперативных интервью

Пожелания к кандидатам: мы ищем людей, которые любят белорусский футбол и которым интересна спортивная журналистика. Тех, кто хочет учиться и готов к работе в интенсивном режиме. Место проживания – Минск и Минский район, так как работа будет заточена, в основном, на столицу

Что редакция гарантирует со своей стороны: мы готовы вас обучать и давать первые навыки в профессии. Причем не только навыки по написанию текстов, но и по продвижению контента в социальных сетях. Junior-репортер – позиция, на которой за относительно короткий промежуток времени можно приобрести большой опыт

Заработная плата: сдельная

Резюме присылать на электронный ящик by.editorial@tribuna.com

 
Теги: Минск
 
 
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Перед началом футбольного сезона редакция Tribuna.com готова к небольшому расширению.

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