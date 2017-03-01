Болгарский вратарь Иван Караджов появился в составе солигорского «Шахтера» на сайте transfermarkt.de. Последним клубом 27-летнего голкипера значится местный «Верея» (Стара Загора). Отмечается, что футболист перешел в команду 25 февраля.

Футболист также выступал за софийские ЦСКА и «Славию», пловдивский «Локомотив», а также ФК «Берое».

Трансферная стоимость Караджова составляет 500 тысяч евро.



