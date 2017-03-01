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IBU забрал у Тюмени Чемпионат мира по биатлону-2021

02.03.2017 14:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) официально лишил Тюмень права проведения Чемпионат мира 2021 года, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 5".

IBU забрал у Тюмени Чемпионат мира по биатлону-2021
© Sputnik Алексей Филиппов
Руководство IBU решило отобрать у Тюмени ЧМ по биатлону 2021 года

В начале февраля состоялся внеочередной конгресс IBU. Исколком организации предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения мирового первенства. Если этого не произойдет, 24 февраля Тюмень лишится этого права автоматически.

Как известно, Россия не вернула право проведения ЧМ-2021. Таким образом, планетарный биатлонный форум автоматически будет перенесен в другое место. 

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения Чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Ранее в СБР заявляли, что решение IBU по чемпионату миру в Тюмени нелегитимно и Тюмень, в случае лишения права проведения ЧМ, продолжит борьбу за турнир. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) официально лишил Тюмень права проведения Чемпионат мира 2021 года, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 5". ...

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