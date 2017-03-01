|
IBU забрал у Тюмени Чемпионат мира по биатлону-2021
02.03.2017 14:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) официально лишил Тюмень права проведения Чемпионат мира 2021 года, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 5".
© Sputnik Алексей Филиппов
В начале февраля состоялся внеочередной конгресс IBU. Исколком организации предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения мирового первенства. Если этого не произойдет, 24 февраля Тюмень лишится этого права автоматически.
Как известно, Россия не вернула право проведения ЧМ-2021. Таким образом, планетарный биатлонный форум автоматически будет перенесен в другое место.
Ранее в СБР заявляли, что решение IBU по чемпионату миру в Тюмени нелегитимно и Тюмень, в случае лишения права проведения ЧМ, продолжит борьбу за турнир.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) официально лишил Тюмень права проведения Чемпионат мира 2021 года, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 5". ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии