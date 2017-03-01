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Гончаров стал первым покупателем нового BMW 5-Series в Беларуси

02.03.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Беларуси стартовали продажи нового BMW 5-Series.

Первым покупателем автомобиля в Беларуси стал олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров. Он заказал полноприводный дизельный седан (3 литра) черного цвета. Сообщается, что машина еще не приехала в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стартовали продажи нового BMW 5-Series.

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