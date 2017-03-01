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Гончаров стал первым покупателем нового BMW 5-Series в Беларуси
02.03.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Беларуси стартовали продажи нового BMW 5-Series.
Первым покупателем автомобиля в Беларуси стал олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров. Он заказал полноприводный дизельный седан (3 литра) черного цвета. Сообщается, что машина еще не приехала в Минск.
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В Беларуси стартовали продажи нового BMW 5-Series.
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