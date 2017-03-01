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Домрачева замкнула топ-20 в спринте на этапе КМ в Пхенчхане

02.03.2017 15:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева стала 20-й в спринтерской гонке на очередном этапе Кубка мира в Южной Корее, сообщает Sputnik. 

В южнокорейском Пхенчхане 2 марта стартовали соревнования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Открыл программу женский спринт (7,5 км с двумя огневыми рубежами).

Первой дистанцию преодолела немка Лаура Дальмайер — 20 минут 43,7 секунды (0 промахов). Второе место у представительницы Норвегии Тириль Экхофф (+8,4; 0). Третьей на пьедестал поднялась француженка Анаис Шевалье (+41,6; 0).

Лучший результат среди белорусок показала Ирина Кривко — 19-я позиция (+1:41,4; 0). Домрачева, допустившая два промаха, проиграла победительнице 1 минуту 42,2 секунды. Надежда Скардино в итоговом проколе расположилась на 22-й строчке (+1:47,6; 1). Дарья Юркевич показала 57-й результат (+2:49,4; 1), а Надежда Писарева (+2:58,7; 2).

Этап КМ продолжится в пятницу мужским спринтом. Соревнования завершаться 5 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева стала 20-й в спринтерской гонке на очередном этапе Кубка мира в Южной Корее,...

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