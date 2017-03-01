Известный белорусский специалист Эдуард Малофеев рассказал, почему покидает трибуны сразу после финального свистка.

— Замечено, что вы, Эдуард Васильевич, обычно сразу после финального свистка покидаете трибуны стадионов...

— Верно. А порой и вовсе досрочно... Хотите знать почему?

— Конечно.

— Мне неловко после увиденного общаться с болельщиками... А ведь они идут не к кому-нибудь, а ко мне, как к хорошо узнаваемой персоне. Что могу им ответить? Как отреагировать на их претензии и ропот? Если сам готов негодовать?! А моя самая заветная текущая мечта — вернуть болельщиков на трибуны. И чтобы о тренерах и футболистах перестали говорить как о прихлебателях, иждивенцах и чуть ли не мошенниках. А ведь обидные слова, граничащие с оскорбительными обвинениями, раздаются теперь на каждом углу. Как говорят в народе, сплошь и рядом. Причём заметьте: это произошло тоже в эпоху, когда морально-нравственное начало футбола перестало быть востребованным.

— Как, впрочем, и сам футбол...

— Это и есть самое страшное. Футбол — не просто спорт. Это творчество, повод для общения и предмет дискуссий. Он должен являться хорошей потребностью здорового общества. А если этого нет, то — грустно. И для тех же тренеров основная задача — исправить такое незавидное положение дел! Постарайтесь, мои золотые! Это очень важно, поверьте! Не гоношитесь. Не стесняйтесь мыслить. Не замыкайтесь в своих обидах. Помните: истинное удовольствие мы получаем только тогда, когда доставляем удовольствие другим, – сказал Малофеев.