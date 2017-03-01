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Клецкие борцы в числе чемпионов
02.03.2017 — Новости Спорта | Да новых перамог (Клецк)
27-28 февраля в Любани состоялось первенство Минской области по вольной борьбе, в котором приняли участие юные спортсмены Клетчины.
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27-28 февраля в Любани состоялось первенство Минской области по вольной борьбе, в котором приняли участие юные спортсмены Клетчины. Клецк представляли две...
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