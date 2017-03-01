



27-28 февраля в Любани состоялось первенство Минской области по вольной борьбе, в котором приняли участие юные спортсмены Клетчины.

Клецк представляли две молодежные команды: девушки 1994-1997 г.р. и юноши 1997-2000 г.р. В ходе сложной борьбы нашим спортсменам удалось занять немало призовых мест в разных весовых категориях.

Парни разыграли весь комплект наград: на их счету две высшие – у Ильи Матияса (весовая категория 60 кг) и Андрея Подольского (74 кг), Дмитрий Орпель (84 кг) занял вторую позицию и выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта», 3 место – у Ивана Бобки и Егора Полежаева (74 и 50 кг соответственно). В общекомандном зачете юноши немного уступили хозяевам первенства. На сей раз виктория улыбнулась молодым борцам Любанщины, у клетчан второй результат.

Среди представительниц прекрасного пола особо отличились Диана Климец, Лидия Лобко и Татьяна Карпиевич (69, 60 и 53 кг соответственно), Елене Третьяк и Надежде Самохваловой (53 и 60 кг) покорилась вторая ступень пьедестала. Третья позиция у Екатерины Барковской и Александры Осиевской (55 и 69 кг). В общекомандном зачете клецкие леди стали первыми, обойдя своих соперниц из Смолевич и Любани, и тем самым опровергли общепринятое мнение относительно слабого пола. Вместе с тем, девушки в очередной раз подтвердили, что в вольной борьбе важна не только сила. Умение правильно выбрать тактику и применить приемы, отработанные во время тренировки, – вот главный козырь борца.