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Роналду в 10-м сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клуб
02.03.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).
32-летний капитан сборной Португалии забил 25 голов во всех клубных турнирах этого сезона.
Таким образом, Роналду в десятом сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клубы.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).
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