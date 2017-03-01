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Роналду в 10-м сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клуб

02.03.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).

32-летний капитан сборной Португалии забил 25 голов во всех клубных турнирах этого сезона.

Таким образом, Роналду в десятом сезоне подряд забивает не менее 25 голов за клубы.

 

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 25-го тура примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3).

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