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Болгарские защитник Златков и вратарь Караджов перешли в «Шахтер»
02.03.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болгарские футболисты Даниэль Златков и Иван Караджов перешли в «Шахтер».
27-летний центральный защитник Златков вызывался в состав сборной Болгарии, однако матчей за национальную команду не провел. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славия» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Последним клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1). Подробная статистика защитника
27-летний вратарь Караджов перешел в «Шахтер» из «Вереи» (Стара-Загора, Болгария, Д1). Ранее футболист играл за болгарские «Берое», «Локомотив» и ЦСКА. Подробная статистика вратаря
Оба игрока перешли в стан «Шахтера» в статусе свободных агентов и подписали контракты на два года.
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Болгарские футболисты Даниэль Златков и Иван Караджов перешли в «Шахтер».
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