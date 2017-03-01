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Болгарские защитник Златков и вратарь Караджов перешли в «Шахтер»

02.03.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Болгарские футболисты Даниэль Златков и Иван Караджов перешли в «Шахтер».

27-летний центральный защитник Златков вызывался в состав сборной Болгарии, однако матчей за национальную команду не провел. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славия» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Последним клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1). Подробная статистика защитника здесь.

27-летний вратарь Караджов перешел в «Шахтер» из «Вереи» (Стара-Загора, Болгария, Д1). Ранее футболист играл за болгарские «Берое», «Локомотив» и ЦСКА. Подробная статистика вратаря здесь.

Оба игрока перешли в стан «Шахтера» в статусе свободных агентов и подписали контракты на два года.

 
 
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Болгарские футболисты Даниэль Златков и Иван Караджов перешли в «Шахтер».

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