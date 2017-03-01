Чиновники Минского городского исполнительного комитета рассказали о судьбе столичных долгостроев и затянувшихся реконструкций, в том числе о минском стадионе «Динамо».

«Активно идет и реконструкция стадиона «Динамо», он должен быть сдан уже в этом году», – сказал замглавы Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Добавим, после реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.

В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.

Напомним, изначально планировалось, что стадион после реконструкции будет футбольным. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стадион «Динамо» будет с легкоатлетическим комплексом с беговыми дорожками.

Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 16 февраля