БГК имени Мешкова продлил контракт с правым угловым Денисом Рутенко.

Новое трудовое соглашение с игроком национальной сборной Беларуси рассчитано еще на два года – до конца сезона 2018/2019.

Напомним, Денис Рутенко выступает в составе брестской команды с марта 2014 года. Гандболист провел за БГК 102 матча, забросил 260 мячей.

В составе БГК Денис Рутенко трижды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2014, 2015 и 2016), дважды становился серебряным призером SEHA-Gazprom-лиги 2014 и 2015.

«Рад, что продлил контракт с БГК. Это значит, что еще на два сезона остаюсь в Бресте. Клуб на меня рассчитывает – это приятно осознавать. Постараюсь своей игрой оправдать ожидания руководства команды, наших болельщиков», – сказал Денис Рутенко.