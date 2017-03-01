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Денис Рутенко продлил контракт с БГК имени Мешкова
02.03.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК имени Мешкова продлил контракт с правым угловым Денисом Рутенко.
Новое трудовое соглашение с игроком национальной сборной Беларуси рассчитано еще на два года – до конца сезона 2018/2019.
Напомним, Денис Рутенко выступает в составе брестской команды с марта 2014 года. Гандболист провел за БГК 102 матча, забросил 260 мячей.
В составе БГК Денис Рутенко трижды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2014, 2015 и 2016), дважды становился серебряным призером SEHA-Gazprom-лиги 2014 и 2015.
«Рад, что продлил контракт с БГК. Это значит, что еще на два сезона остаюсь в Бресте. Клуб на меня рассчитывает – это приятно осознавать. Постараюсь своей игрой оправдать ожидания руководства команды, наших болельщиков», – сказал Денис Рутенко.
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БГК имени Мешкова продлил контракт с правым угловым Денисом Рутенко.
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