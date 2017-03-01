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Швецов продлил контракт с минским «Динамо»
02.03.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник и воспитанник минского «Динамо» Максим Швецов продлил контракт с клубом.
Капитан динамовского дубля в прошлом сезоне провел три игры в основном составе команды. Статистику выступлений Швецова смотрите
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Защитник и воспитанник минского «Динамо» Максим Швецов продлил контракт с клубом.
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