Дмитрий Верховцов и «Корона» из Кельце расторгли контракт, который действовал до июня нынешнего года, по обоюдному согласию сторон.

Сейчас белорусский защитник обрел статус свободного агента и подыскивает новую команду для продолжения карьеры.

Статистику Верховцова в польском клубе смотрите здесь.