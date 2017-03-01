|
Верховцов покинул «Корону»
02.03.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дмитрий Верховцов и «Корона» из Кельце расторгли контракт, который действовал до июня нынешнего года, по обоюдному согласию сторон.
Сейчас белорусский защитник обрел статус свободного агента и подыскивает новую команду для продолжения карьеры.
Статистику Верховцова в польском клубе смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Верховцов и «Корона» из Кельце расторгли контракт, который действовал до июня нынешнего года, по обоюдному согласию сторон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии