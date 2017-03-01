Белорусский нападающий Вячеслав Глеб прокомментировал подписание нового контракта с «Крумкачамi».

– Очень рад остаться в команде! «Крумкачы» стали мне как семья, здесь такая семейная атмосфера. Но будем не только смеяться, но и работать, чтобы этот сезон стал удачнее, чем предыдущий. Многие игроки пишут, давай уже скорее подписывай, приезжай к нам на сбор. Естественно, я тоже буду очень рад опять увидеть всех.

– Болельщики шутят, что ты контракт долго не подписывал для того, чтобы сэкономить «Крумкачам» на зарплате.

– Я же говорю, я все делаю для «Крумкачоў», цените это :), – сказал Глеб.