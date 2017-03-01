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Вячеслав Глеб: «Я все делаю для «Крумкачоў», цените это»

02.03.2017 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Вячеслав Глеб прокомментировал подписание нового контракта с «Крумкачамi».

– Очень рад остаться в команде! «Крумкачы» стали мне как семья, здесь такая семейная атмосфера. Но будем не только смеяться, но и работать, чтобы этот сезон стал удачнее, чем предыдущий. Многие игроки пишут, давай уже скорее подписывай, приезжай к нам на сбор. Естественно, я тоже буду очень рад опять увидеть всех.

– Болельщики шутят, что ты контракт долго не подписывал для того, чтобы сэкономить «Крумкачам» на зарплате.

– Я же говорю, я все делаю для «Крумкачоў», цените это :), – сказал Глеб.

 
 
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Белорусский нападающий Вячеслав Глеб прокомментировал подписание нового контракта с «Крумкачамi».

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