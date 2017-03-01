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Вячеслав Глеб подписал новый контракт с «Крумкачамi»

02.03.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Вячеслав Глеб подписал контракт с «Крумкачамi». Соглашение рассчитано до конца 2017 года.

За свою карьеру футболист успел поиграть в Германии, Швейцарии, Китае и Греции. В Беларуси Глеб выступал за «Динамо-Минск», МТЗ-РИПО, «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» и «Крумкачы».

Всего в 205 играх форвард забил 56 голов и отдал 48 голевых пасов. В 2016 году нападающий стал лучшим бомбардиром «Крумкачоў», забив 7 голов и отдав 1 голевой пас.

Вячеслав Глеб подписал новый контракт с «Крумкачамi»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусский нападающий Вячеслав Глеб подписал контракт с «Крумкачамi».

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