Белорусский нападающий Вячеслав Глеб подписал контракт с «Крумкачамi». Соглашение рассчитано до конца 2017 года.

За свою карьеру футболист успел поиграть в Германии, Швейцарии, Китае и Греции. В Беларуси Глеб выступал за «Динамо-Минск», МТЗ-РИПО, «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» и «Крумкачы».

Всего в 205 играх форвард забил 56 голов и отдал 48 голевых пасов. В 2016 году нападающий стал лучшим бомбардиром «Крумкачоў», забив 7 голов и отдав 1 голевой пас.



