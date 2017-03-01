МИНСК, 2 мар — Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Роб Клинкхаммер стал лучшим игроком матча против ярославского "Локомотива" в плей-офф Кубка Гагарина, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Накануне на "Арене-2000" в Ярославле состоялся заключительный матч серии до четырех побед плей-офф Кубка Гагарина. Победу в поединке праздновали хозяева — 1:4. Таким образом, счет в серии стал 1:4 в пользу "железнодорожников", которые продолжат дальше борьбу за главный трофей КХЛ.

"Нападающий, забросивший единственную шайбу "зубров", был признан лучшим игроком пятого матча четвертьфинальной серии с ярославским "Локомотивом". За Роба свои голоса отдали 39% участников опроса на сайте", — рассказали в клубе.

Второе место болельщики отдали голкиперу "бело-синих" Бену Скривенсу (28%), третье место занял Данила Карабань (8%). К слову, в топ попал и Кевин Лаланд, не сыгравший ни одной минуты, — он занял четвертую строчку.

Напомним, в сезоне-2010/11 соперники уже встречались в плей-офф Кубка Гагарина. Тогда ярославцы также были сильнее минчан (3:4).

Кроме этого, "зубры" играли в Кубке Гагарина еще дважды — в 2012-м уступили московским одноклубникам (0:4), а в 2015-м — финскому "Йокериту" (1:4).