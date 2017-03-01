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Игорь Криушенко: «Родионов еще не сказал последнего слова в сборной»

02.03.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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И.о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о перспективах возвращения форварда БАТЭ Виталия Родионова в национальную команду.

– Что насчет Родионова? Александр Хацкевич его игнорировал...

– На него тоже рассчитываю. Кто бы что ни говорил, это игрок. Особенно если учитывать дефицит нападающих. Думаю, Виталий еще не сказал последнего слова в сборной, – сообщил Криушенко.

 
 
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