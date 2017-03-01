|
Бюджет «Витебска» в новом сезоне составит около 1 миллиона долларов
02.03.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет «Витебска» в сезоне-2017 составит 1,06 миллиона долларов, или два миллиона белорусских рублей.
Отметим, что это на 60 тысяч долларов больше, чем в сезоне-2016.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет «Витебска» в сезоне-2017 составит 1,06 миллиона долларов, или два миллиона белорусских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии