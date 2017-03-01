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Бюджет «Витебска» в новом сезоне составит около 1 миллиона долларов

02.03.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бюджет «Витебска» в сезоне-2017 составит 1,06 миллиона долларов, или два миллиона белорусских рублей.

Отметим, что это на 60 тысяч долларов больше, чем в сезоне-2016.

 
Теги: Витебск
 
 
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Бюджет «Витебска» в сезоне-2017 составит 1,06 миллиона долларов, или два миллиона белорусских рублей.

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